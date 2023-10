Corinthians trabalha situações de ataque em penúltimo treino antes de pegar o Fluminense

O Corinthians se apresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta terça-feira para realizar o seu penúltimo treinamento antes de enfrentar o Fluminense, na quinta-feira. A partida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Os atletas começaram o dia com atividades na academia com uma ativação física. Em seguida, eles partiram para o gramado para seguir as orientações do técnico Mano Menezes.

O treinador optou por realizar um trabalho voltado ao ataque. Ele organizou um treinamento de situações ofensivas com superioridade numérica.