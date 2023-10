Corinthians tem sua pior pontuação após 26 rodadas na história dos pontos corridos

A campanha do Corinthians nesta edição do Campeonato Brasileiro está abaixo do esperado. Prova disso, é que a pontuação do Timão após 26 rodadas é a pior do clube na era dos pontos corridos.

Até o momento, foram apenas 31 pontos conquistados pelo Alvinegro Paulista. Antes, a menor pontuação havia sido em 2007, com 33. Na ocasião, a equipe amargou o seu primeiro e único rebaixamento na história até o momento.

Em contraste ao atual cenário, o Corinthians fez 55 pontos em 2017, ano que foi campeão do Brasileirão pela última vez. Em 2005 e 2015, outros anos que o Timão levantou a taça, a campanha também foi acima dos 50, com 50 e 54 respectivamente.