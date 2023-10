Com James titular, Colômbia empata sem gols com Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira, Equador e Colômbia empataram sem gols, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe da casa desperdiçou um pênalti, e os visitantes tiveram um gol anulado. Com este resultado, a Colômbia soma seis pontos e fica na quinta posição, enquanto o Equador é o sexto colocado, com quatro pontos somados.

Ambas as equipes retornam a campo na próxima data Fifa que acontece no próximo mês. No dia 16 de novembro, o Equador encara a Venezuela, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín. Já o próximo compromisso da Colômbia é contra o Brasil, no Estádio Metropolitano, no mesmo dia, às 21 horas.