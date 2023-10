Com Gustavo Gómez como titular, Paraguai vence Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na noite desta terça-feira, o Paraguai enfrentou a Bolívia pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Os paraguaios, capitaneados por Gustavo Gómez, ganharam por 1 a 0 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O gol do jogo foi marcado por Antonio Sanabria.

O resultado leva a Albirroja a sua primeira vitória na competição classificatória. A seleção chega aos quatro pontos e sobe para a sétima posição. Os bolivianos, por sua vez, seguem sem somar pontos e chegam a sua quarta derrota consecutiva no torneio.

Zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez iniciou a partida como titular no time treinado por Daniel Garnero. Seu compatriota e rival Matías Rojas, do Corinthians, ficou no banco e não entrou no decorrer do confronto. O volante Villasanti, do Grêmio, começou no onze inicial da Albirroja.