Com gol de Son, Coreia do Sul goleia o Vietnã em amistoso; Japão vence a Tunísia

Em amistoso disputado nesta terça-feira, a Coreia do Sul jogou contra o Vienã e aplicou uma grande goleada. Os donos da casa fizeram 6 a 0 nos adversários no confronto disputado no Estádio Grande Pássaro, em Suwon.

Quem abriu o placar aos quatro minutos foi o zagueiro Kim Min-Jae, cabeceando após escanteio. Já o segundo veio aos 27 minutos, quando Hwang Hee-Chan recebeu bola em profundidade e tocou na saída do goleiro.

Na segunda etapa, a vantagem ficou ainda maior graças ao gol contra de Minh logo aos cinco minutos. Son, o craque da Coreia, tabelou com Hwang dentro da área e mandou no canto do goleiro para marcar o quarto aos 16.