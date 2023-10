Com dois de Amanda Gutierres, Palmeiras vence Atlético Nacional e avança à final da Libertadores feminina

Diferentemente do que ocorreu no jogo na primeira fase, entre as duas equipes, o Palmeiras saiu na frente do placar,aos 35. Laís Estevam sofreu falta dentro da área e após revisão do VAR, a árbitra assinalou a penalidade. Na cobrança, Bia Zaneratto mandou no alto, sem chances para Restrepo, e abriu o placar. Aos 39 minutos, as Palestrinas ampliaram.

Camilinha lançou para Amanda Gutierres, que avançou, invadiu a área e finalizou por cima da goleira. A bola bateu no travessão, acertou a trave esquerda e morreu no fundo da rede. A camisa 8 chegou a marcar mais um minutos depois, mas o gol foi anulado por um toque de mão no domínio.

Aos 22 do segundo tempo, Bia Zaneratto cruzou na área e Amanda Gutierres cabeceou no canto do gol e fez o terceiro. O Atlético Nacional diminuiu aos 31. Após erro na defesa palmeirense, Montoya ficou com a bola e mandou de cobertura ao gol de Amanda.