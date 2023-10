CBF define data, horário e local da final do Brasileiro sub-17 entre Palmeiras e São Paulo

Atual campeão do Brasileiro sub-17, o Verdão busca o bicampeonato. O Tricolor, por sua vez, mira o seu primeiro título da competição.

O São Paulo tem como principal jogador o atacante Ryan Francisco, artilheiro do torneio, com 14 gols. Já o Palmeiras conta com Luighi e Erick como seus principais goleadores, com cinco tentos cada.