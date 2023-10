Casemiro reconhece "momento ruim" do Brasil e lamenta derrota para o Uruguai: "Precisamos melhorar"

Nesta terça-feira (17), o Brasil foi até o Estádio Centenário, em Montevidéu, e perdeu para o Uruguai por 2 a 0. Darwin Núñez e De la Cruz marcaram os gols da partida ? de poucas finalizações e marcada pela lesão de Neymar, mas com domínio celeste ainda assim.

Com o resultado, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.