Brasil é dominado pelo Uruguai e perde a primeira com Diniz pelas Eliminatórias

Com o resultado, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.

O Brasil, agora, só voltará aos campos no próximo mês. No dia 16, em Barranquilla, os comandados de Fernando Diniz visitam a Colômbia às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Uruguai, por sua vez, visita a Argentina no Monumental de Núñez, no mesmo dia e horário.

O jogo ? O começo da partida não teve chances contundentes de gol, e sim duas estratégias que podiam claramente ser observadas: enquanto o Brasil tocava passes no campo de defesa e espera pacientemente o Uruguai, a 'Celeste' subia a marcação e pressionava a saída de bola.

Aos 26, Gabriel Jesus fez bonita jogada individual, driblou dois marcadores uruguaios mas, na hora de finalizar, acabou travado pela defesa mandante.

A primeira oportunidade de perigo, finalização, só foi acontecer aos 41. E já com gol: Maxi Araújo recebeu pela esquerda, bateu Yan Couto na corrida e cruzou com precisão, na direção de Darwin Núñez. O centroavante do Liverpool inaugurou o marcador.