Barcelona planeja renovar com de Jong, afirma Deco: "Queremos que fique por muitos anos"

O diretor de futebol do Barcelona, Deco, confirmou que o clube está planejando oferecer uma renovação de contrato para o meia Frenkie de Jong. Em entrevista ao portal Mundo Deportivo, o ex-atleta afirmou que as conversas ainda não começaram, mas que o jogador ama o clube e a cidade, então o 'casamento' deve dar certo.

"Eu mandei mensagem para os empresários do de Jong para me apresentar. Nós ainda não falamos em um novo contrato mas queremos que ele fique no Barça por muitos anos, está claro. É a mesma coisa para Frenkie, Pedri, Gavi, Araujo, Gundogan, ... esse é o plano", revelou o diretor.

"Vejo que Frenkie de Jong está curtindo a vida no Barcelona. Ele está feliz aqui, joga um futebol de alto nível e se sente muito bem, é sempre um jogador que decide. Ele tem contrato até 2026 e queremos que ele fique por muito tempo", completou.