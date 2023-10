Bahia x Internacional: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Brigando na metade inferior da tabela, Bahia e Internacional se enfrentarão nesta quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), os nordestinos tentarão mais uma vez se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto os gaúchos mantêm as esperanças por uma vaga na Libertadores.

O confronto entre Bahia e Internacional será transmitido para todo o Brasil através do canal pay-per-view Premiere. Na televisão aberta, o canal Globo fará a transmissão exclusivamente para os Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

O Bahia é o 16º colocado da competição, com 28 pontos, uma vantagem de apenas um para a zona de rebaixamento, liderada pelo Vasco. O Tricolor de Aço começou a última rodada entre os quatro últimos, mas conseguiu sair do Z4 com uma vitória emocionante contra o Goiás, por 6 a 4. Como ainda não enfrentou as equipes do topo da tabela no segundo turno, um triunfo sobre o Internacional é essencial para se manter longe do fantasma da Série B.