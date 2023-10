Atuação de gala de Soteldo contra o Chile deixa torcedores do Santos em êxtase: "Carregando a Venezuela"

"Paulo Turra, Odair e Falcão tentaram derrubar o Santos a qualquer custo, o que o Soteldo foi perseguido por esses caras é maluquice, e agora a resposta vem em campo", disse um torcedor do Alvinegro praiano, relembrando as polêmicas que afastaram o jogador de treinos com a equipe em julho deste ano.

O atacante do Peixe ainda acertou todos os passes e concluiu cinco dos oito dribles que tentou durante o confronto diante do Chile. Na jogada do segundo gol, inclusive, Soteldo deixou para trás na corrida e no jogo de corpo o zagueiro Medel, com quem se envolveu em confusão durante a vitória do Santos sobre o Vasco, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Mais torcedores comemoraram a atuação do atleta. "Gigante, só espero que o Santos seja inteligente e não doe ele porque irá chover propostas depois dessa atuação", pontuou um fã. "O Soteldo recuperou o ÓTIMO futebol dele em um momento CHAVE para o Santos na temporada... Não quero me iludir, mas...", comentou outro.

"Não entendo como o Soteldo é dúvida. Nosso jogo será somente na quinta. Não dá pro Santos montar uma logística para poder contar com o jogador?? Vamos lá Santos, a gente precisa dele em campo!", declarou um santista. "Valeu, agora pega o avião descansa amanhã que quinta tem jogo", falou mais um.