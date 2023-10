América-MG x Botafogo: veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes sobre a partida pelo Brasileiro

Lúcio Flávio, treinador do Fogão, sabe que seu time tem grande potencial de conquistar o título brasileiro, mas prefere tratar todo jogo como uma decisão. Por conta disso, o embate com o clube mineiro tem o mesmo peso do clássico da rodada passada.

"Todos no grupo do Botafogo estão com o espírito de lutar pelo grande objetivo desta temporada e por isso estamos encarando cada partida com a importância de uma verdadeira decisão", declarou o treinador.

O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, por sua vez, estão servindo à Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Se não chegarem a tempo do jogo, Gatito Fernández assume o gol e Sampaio entra na zaga.

Pelo lado do América-MG, o técnico Fabián Bustos sabe que o momento é delicado.

"Sabemos que o estado emocional pesa porque a pressão é muito grande. Perdemos muitos pontos nos últimos jogos, mas não fomos dominados na maioria dos jogos. Temos que nos impor durante os confrontos", afirmou o comandante do Coelho.

Em termos de escalação, a equipe mineira tem o retorno do goleiro Cavichioli, que foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma indisposição. Assim, ele assume a vaga de Aguerre. O volante Alê retorna de suspensão. Mas o time só será revelado minutos antes do confronto.