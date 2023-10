Zagueiro Messias treina com máscara no Santos após sofrer lesão no nariz

Em tratamento de uma fratura no nariz, o zagueiro Messias começou a treinar com uma máscara nesta segunda-feira para proteger a região afetada no último clássico entre Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador estava afastado das atividades com bola, mas foi reintegrado ao grupo e está à disposição de Marcelo Fernandes.

Após a pancada sofrida na vitória sobre o rival, o defensor passou uma bateria de exames e teve constatada a fratura. No entanto, não há necessidade de realizar cirurgia no local. O departamento médico do clube, então, decidiu confeccionar uma máscara sob medida para o atleta.

Apesar de voltar a trabalhar com o elenco sem restrições, Messias deve ser reserva na partida diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira. O jogador havia sido titular no clássico por conta da suspensão de Dodô, que está de volta e pode formar o trio de zaga com João Basso e Joaquim.