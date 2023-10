Últimos treinos na data Fifa e duelo contra o vice-líder: veja programação da semana do Santos

Classificação e jogos Brasileirão

Do último compromisso ? no dia 8, diante do Palmeiras ? até o confronto frente o Massa Bruta, o Alvinegro Praiano terá ao todo dez dias sem jogos. Com isso, a estratégia adotada foi de inicialmente dar folga aos atletas, priorizando o descanso depois da vitória de virada no clássico, para então iniciar os preparos de olho no duelo seguinte. O elenco pausou os trabalhos apenas nesse domingo.

Para a partida, inclusive, o técnico santista não terá à disposição os volantes Tomás Rincón e Camacho, suspensos, além do atacante Alfredo Morelos, com lesão na panturrilha direita ? Mendoza pode ganhar a vaga e retornar ao time titular. O centroavante Marcos Leonardo foi poupado no treino do último sábado para se recuperar de uma dor de garganta, mas não preocupa.

Com a sequência de três vitórias consecutivas, o Santos pulou para a 14ª posição do Nacional. Agora, o Peixe está com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro clube dentro do Z4. O Bragantino ocupa a vice-liderança, com 46 unidades somadas.