Treinos e desafios pelo Brasileirão: veja a programação semanal do Palmeiras

Na quinta-feira, a equipe alviverde terá um duelo contra o Atlético-MG, seu próximo compromisso na temporada, que está marcado para a quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois da partida contra o Galo, crucial para as pretensões de título e Libertadores, o Palmeiras já passa a se preparar para o confronto diante do Coritiba.

Na sexta e no sábado, pois, foco total no Coxa: a equipe de Abel Ferreira encara o time paranaense às 18h30 (de Brasília) do domingo.