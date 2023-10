Torcida elege Beraldo como provável saída que deve ser evitada pelo São Paulo

Pablo Maia, Welington e Lucas Beraldo figuram como os jogadores do São Paulo com mais possibilidade de deixar o clube na próxima janela de transferências. A diretoria tricolor tentará manter alguns deles pensando na Libertadores de 2024, e a torcida já definiu quem deve ser a prioridade do clube.

Em uma pesquisa realizada pela Gazeta Esportiva, Lucas Beraldo é o jogador que o São Paulo deve fazer de tudo para manter no elenco na próxima temporada. O zagueiro caiu nas graças da torcida tricolor pelas boas atuações apesar da pouca idade e contou com 70% dos votos na enquete do portal.

O volante Pablo Maia foi o segundo colocado, com 19,4% dos votos. Welington, por sua vez, ficou com apenas 9,6% dos votos dos internautas.