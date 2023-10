Tonali vai cooperar com investigações de apostas, mas deve ser suspenso do futebol por 10 meses

Tonali and Zaniolo have left the Coverciano training camp. #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/4yBNtT1wuW

? Italy ???????? (@Azzurri_En) October 12, 2023

Jogadores, treinadores, dirigentes e outros profissionais ligados ao futebol não podem apostar no esporte que praticam, ainda mais se envolver plataformas ilegais. Nos últimos dias, o caso de Nicolo Fagioli, da Juventus, veio à tona e deu início a outras investigações.

Fagioli teria confessado as alegações e denunciado outros atletas envolvidos com o esquema de apostas. Portanto, a justiça italiana espera que Tonali siga o mesmo caminho. Ainda não se sabe se o volante apostou enquanto atuava pelo Milan ou pelo futebol inglês.