Tite revela conversa com Pedro e Gabigol: "Falei da possibilidade da utilização dos dois"

O Flamengo apresentou oficialmente o técnico Tite nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Na entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre a utilização de Gabigol e Pedro juntos no setor ofensivo, como ocorreu na temporada passada sob o comando de Dorival Júnior.

