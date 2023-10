Tite explica porque assumiu Flamengo em 2023 e destaca: "O objetivo é a classificação direta para a Libertadores"

O técnico Tite foi apresentado oficialmente no Flamengo nesta segunda-feira e deu sua primeira entrevista coletiva à frente do Rubro-Negro. O treinador aproveitou o espaço para explicar os motivos que o levaram a assumir o comando do clube ainda em 2023.

Ao deixar a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar, Tite afirmou que não assumiria nenhum time do futebol brasileiro em 2023. Para o treinador, esse acordo com o Flamengo é um "ajuste de datas" para o projeto de 2024.

"O Braz disse assim: 'Como que a gente ajusta os seus objetivos profissionais com os objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É, mas como que ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora?. E aí o projeto pesou mais forte. Ele traz riscos e benefícios, porque o objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Esse é o objetivo real", afirmou.