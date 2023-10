Sucesso do São Paulo em 2023 pode atrapalhar permanência de David

O São Paulo pode dizer que teve uma temporada de sucesso em 2023, mas, ao mesmo tempo que trouxe lembranças inesquecíveis para torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria, a conquista da Copa do Brasil também poderá trazer algumas consequências nada bem-vindas para o clube pensando na formação do elenco de 2024, como a dificuldade para manter David no elenco.

O técnico Dorival Júnior gostaria de seguir contando com o atacante em 2024, porém, seu contrato por empréstimo com o São Paulo expira ao fim do ano, e o Internacional, detentor dos direitos econômicos do atleta, não parece disposto cedê-lo por mais tempo ao Tricolor.

Ciente de que o São Paulo conta com uma bolada nos cofres devido à premiação da Copa do Brasil, o Inter pretende fazer jogo duro e deseja negociar David em definitivo. Com o título inédito do torneio, o Tricolor recebeu da CBF uma quantia de R$ 88,7 milhões.