Sob forte calor, Palmeiras se reapresenta e treina de olho em duelo contra o Atlético-MG

Nesta segunda-feira (16), o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e deu sequência aos preparativos para o embate diante do Atlético-MG, seu próximo compromisso na temporada, que está marcado para a quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último domingo, os comandados de Abel Ferreira folgaram.

Segundo o próprio Verdão, após ativação muscular no centro de excelência, o elenco foi a campo e, sob forte calor, aprimorou transições e enfrentamentos de ataque contra defesa.