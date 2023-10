Sob chuva em Porto Alegre, Internacional faz mais um treino antes de pegar o Bahia

Além disso, também ficam de fora do jogo Renê, Igor Gomes e Nico Hernández, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Por fim, o Colorado tem 32 pontos e atualmente ocupa a 12ª colocação na tabela. Em seu último compromisso antes da pausa do Brasileirão, o Inter venceu o Grêmio, por 3 a 2. Do outro lado, o Bahia é o 16° colocado, com com 28 pontos, a apenas um de distância do Vasco, primeiro time no Z4.