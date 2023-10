Santos irá disponibilizar 50 ingressos gratuitos para jogo contra o Bragantino por meio de ação

O Santos irá disponibilizar, gratuitamente, 50 ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para esta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ação faz parte da adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, assinado no dia 29 de setembro, entre o clube e o Conselho Nacional do Ministério Público.

Os bilhetes serão disponibilizados na arquibancada da Rua José de Alencar, com entrada pelo Portão 24. A retirada, por ordem de chegada, será na quarta-feira, um dia antes do jogo, das 14h às 18h (de Brasília), no Portão 16 do estádio.

É obrigatória a apresentação de documento recente com foto e o cartão de vacinação (físico ou virtual), comprovando que o torcedor foi vacinado nos 30 dias anteriores.