Rebeca Andrade chega a Santiago, onde disputará os Jogos Pan-americanos pela primeira vez

No dia seguinte da volta de Antuérpia as equipes já estavam no CT do COB para focar na preparação para o Pan. Essa é a rotina de uma equipe que quebra barreiras a cada vez que se apresenta em uma grande competição.

"A ginástica brasileira está se tornando referência, não só no nosso país, mas no mundo todo. O Brasil pode mostrar o quanto a gente cresceu e o quanto pode crescer ainda mais. Temos todo o apoio da nossa equipe multidisciplinar, do COB, da Confederação e dos clubes que nos orgulha muito. O resultado mundial foi esperado por gerações e a gente conseguiu tirar do papel com muito trabalho", afirmou Rebeca, que não quis cravar uma meta de medalhas para Santiago.

"O resultado é consequência. Estamos felizes e saudáveis para fazer uma excelente competição, assim como foi no Mundial", completou a medalhista olímpica.

As provas da ginástica artística começam com a disputa por equipes masculinas no dia 21 de outubro e terminam no dia 25. Além de Rebeca, a equipe brasileira tem outros destaques, como o medalhista olímpico Arthur Nory, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, entre outros.