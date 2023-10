Artilheiro e garçom do Palmeiras, Raphael Veiga não participa de gol há sete partidas

Raphael Veiga é, de longe, o atleta que mais participou de gols na temporada de 2023 do Palmeiras. Principal artilheiro e garçom do clube alviverde, o meia, entretanto, encara um longo jejum de 'timidez' na construção de tentos do Verdão.

O camisa 23 tem 16 gols no ano, três a mais que o segundo colocado, Rony, além de 14 assistências — Dudu vem logo atrás, com sete. Ao todo, são 30 participações do meia em gols do time de Abel Ferreira.

No entanto, Veiga está há sete jogos sem participar de um tento do Palmeiras. Durante este espaço de tempo, o Verdão, no entanto, anotou apenas três gols.