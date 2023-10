Palmeiras anuncia nova camisa em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul

Hoje (16), Palmeiras, Puma, fornecedora de material esportivo do Verdão, e o A.C. Camargo Cancer Center, hospital de São Paulo, anunciaram uma parceria em prol das campanhas de 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente.

Para a partida contra o Atlético-MG, o Alviverde irá utilizar um uniforme especial. As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital, a partir de 1 de novembro, com duração de 10 dias. Os detalhes ainda serão anunciados nos sites oficiais. Toda a verba será repassada para o hospital.

Estiveram presentes e falaram no evento a presidente do Alviverde, Leila Pereira; o CEO do A.C. Camargo, Victor Piana Andrade; a líder do centro de referência de tumores da mama do hospital, Fabiana Baroni Alves Makdissi; o líder do centro de referência de tumores urológicos, Stênio de Cássio Zequi; e o presidente da Puma no Brasil, Sebastián Díaz.