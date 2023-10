Palmeiras x Atlético Nacional: informações e onde assistir ao jogo pela Libertadores feminina

"Estamos todas muito felizes, empolgadas e focadas. Queremos deixar as comemorações para o final, pois agora nosso foco é seguir nesse caminho e ir em busca do bicampeonato. Seguimos trabalhando e determinadas, queremos muito e vamos fazer de tudo para levar essa Copa Libertadores para casa", afirmou a atacante.

No Estádio Pascual Guerrero, na quarta-feira, Corinthians e Internacional fazem a outra semifinal. O Brasil terá, portanto, ao menos um representante na decisão do torneio.

Onde assistir ? o jogo do Palmeiras na Libertadores feminina terá transmissão do SporTV e do BandSports, na televisão por assinatura; da PlutoTV, serviço de streaming gratuito da Paramount+; e do canal Nosso Palestra, no Youtube.