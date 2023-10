Nos pênaltis e com time titular, Boca Juniors vai à semifinal da Copa da Argentina

O Boca Juniors eliminou o Talleres na noite do domingo e avançou à semifinal da Copa da Argentina. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os finalistas da Libertadores - para variar - levaram a melhor nos pênaltis: 4 a 1.

Com direito a uma partida desgastante em que o time usou todos os titulares, o Boca saiu atrás no placar com gol de Gastón Benavídes, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas chegou ao empate com gol de pênalti de Edinson Cavani, aos 13 da etapa complementar. Na disputa por penalidades, o experiente goleiro Sergio Romero surpreendentemente não defendeu nenhuma cobrança, já que os dois jogadores do Talleres que erraram chutaram direto para fora. Os atletas xeneizes converteram todas.