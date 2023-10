Nome da situação, André Negão revela conversa com principal organizada do Corinthians: "Foi muito cordial"

André Negão, candidato da situação para a eleição presidencial do Corinthians, revelou que teve uma conversa com membros da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube. O encontro aconteceu no último sábado, no Parque São Jorge, durante a comemoração da oficialização de sua candidatura ao pleito. O bate-papo, segundo André, foi cordial e sem qualquer tipo de agressão pessoal.

"Eles estiveram ontem na festa de lançamento nossa, foi uma conversa muito cordial, ninguém falou nada que pudesse atrapalhar nossa candidatura, pelo contrário. Falaram que os dois candidatos terão o mesmo tratamento. Não vejo que houve qualquer agressão pessoal, fala que deixasse a gente constrangido. Foi elaborado, conversado, e eles estão certos. Falaram que não estão apoiando nem o André, nem o Augusto", comentou o representante da situação com exclusividade ao site da Gazeta Esportiva.

No último dia 5, a Gaviões da Fiel, via Instagram, fez uma publicação pedindo a saída das chapas Renovação e Transparência e Preto no Branco, principais grupos situacionistas do clube, questionando especialmente a dívida acumulada pelo Timão nos últimos anos.