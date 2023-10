São Paulo: como anda a recuperação de Igor Vinícius após duas cirurgias em 2023

Há algumas semanas Igor Vinícius passou por uma tenotomia de adutor direito para reparar o processo cicatricial da região. Acredita-se que, agora, o lateral-direito são-paulino conseguirá se recuperar plenamente.

A melhora de Igor Vinícius, inclusive, já pode ser notada. Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o jogador vem sentindo menos dores, tendo menos limitação de movimentos e aparenta estar bem mais otimista em relação ao seu retorno aos gramados.

A presença de Igor Vinícius é fundamental para o São Paulo em 2024, já que o clube terá muitas competições para disputar ao longo do ano e certamente precisará recorrer ao rodízio do elenco. Embora Rafinha seja, atualmente, o titular na lateral direita, o camisa 2 tricolor terá espaço para mostrar o futebol que o levou a ser o dono da posição.

A expectativa é de que Igor Vinícius esteja à disposição de Dorival Júnior na pré-temporada da equipe e reúna condições de jogo visando a Supercopa do Brasil, título que o São Paulo pode conquistar logo no início de 2024, contra o futuro campeão brasileiro.

A ansiedade de voltar a atuar é tamanha que Igor Vinícius se dispôs a "pular" as férias de fim de ano para seguir com o processo de reabilitação e poder estar em pé de igualdade com os demais companheiros quando o elenco se reapresentar. Para quem ficou praticamente o ano todo sem atuar, sacrifícios serão necessários para ser competitivo, e o lateral-direito do São Paulo parece saber disso.

