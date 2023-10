Santos: Maxi comemora assistência em estreia e mostra confiança em Marcelo Fernandes

Contratado em agosto, o atacante Maximiliano Silvera foi o último dos reforços a fazer sua estreia pelo Santos neste ano. A demora, entretanto, foi recompensada. O uruguaio deu uma assistência para Marcos Leonardo nos seus primeiros minutos com a camisa do Peixe, na virada em cima do Palmeiras, na Arena Barueri.

O jogador comemorou a oportunidade e também a vitória no clássico, que tirou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time, agora, ocupa o 15º lugar da tabela, a três pontos do Z4.

"Muito feliz por essa estreia, pois estava esperando demais por esse momento. Acabou demorando, mas eu tinha consciência de que estava chegando em um clube gigante, com grandes jogadores à disposição. Então sabia que não ia começar jogando tão rápido, mas segui trabalhando firme, pois tinha certeza que treinando bem a chance viria", disse o atleta.