Marquinhos fala sobre sua liderança na Seleção e ajuda aos mais jovens: "Tento passar essa experiência"

O zagueiro Marquinhos concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira antes do último treino da Seleção visando o confronto contra o Uruguai. O experiente defensor de duas Copas do Mundo falou sobre sua liderança sendo um dos mais veteranos do elenco.

Aos 29 anos, Marquinhos disputou os Mundiais de 2018 e 2022 e é o único zagueiro da lista atual de Fernando Diniz a ter mais de uma Copa no currículo.

"Com tranquilidade venho tentando sempre ajudar meus companheiros, assim como outros me ajudaram muito aqui dentro. Penso que experiência te traz muita coisa boa, muitas coisas que eu não via, que eu não enxergava taticamente e tecnicamente. Hoje, com a experiência, eu vejo com mais clareza e frieza. Então eu tento passar essa experiência de alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa estar sempre contribuindo com os meus companheiros de zaga", destacou.