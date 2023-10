Marquinhos analisa duelo com o Uruguai e fala em "jogo de medir forças"

Nesta segunda-feira, o zagueiro Marquinhos concedeu entrevista coletiva antes do último treino da Seleção Brasileira em preparação para encarar o Uruguai. O defensor de 29 anos falou sobre as expectativas do confronto e afirmou que será um jogo para "medir forças".

O treinador da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, declarou que não deixará o Brasil ficar com a posse da bola em seu campo de defesa, como aconteceu no empate em 2 a 2 contra a Colômbia na quinta-feira. Sobre isso, Marquinhos disse que é normal que o Uruguai queira ser protagonista em casa e destacou as dificuldades do confronto.

"Os jogos fora de casa têm esse teste a mais, o fator torcida, campo, casa, então é normal que eles queiram exercer esse protagonismo dentro de campo. É medir força, a gente tem a nossa qualidade, o nosso estilo de jogo e eles vão tentar implantar o deles. Com certeza eles vão tentar anular os nossos pontos fortes e a gente vai trabalhar para anular os deles. [...] A ideia do Bielsa é bem clara, não é uma ideia de ficar se defendendo atrás. Apesar disso, creio que o Brasil terá bastante a bola também", disse.