Marçal, do Botafogo, é punido com dois jogos de suspensão pelo STJD

O Botafogo ganhou um novo desfalque nesta segunda-feira. O STJD puniu o lateral esquerdo e capitão do time, Marçal, em julgamento realizado nesta tarde.

Marçal recebeu dois jogos de suspensão pela expulsão na derrota contra o Corinthians por 1 a 0 no dia 22 de setembro, em São Paulo. Após receber o cartão vermelho, o jogador ainda reclamou na saída de campo da arbitragem.

O lateral já cumpriu um jogo da suspensão e, com isso, Marçal está fora do duelo contra o América-MG, nesta quarta-feira às 20 horas (de Brasília), no Independência. A tendência é a de que Hugo seja confirmado no setor neste confronto.