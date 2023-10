Jean Irmer, do Juventude, vê acerto da arbitragem em lance no fim do jogo e lamenta empate com Sport

Danilo Boza colocou o Juventude na frente do placar, no primeiro tempo, mas depois viu Alan Ruiz deixar tudo igual ainda antes do intervalo. Na etapa final, Gabriel Taliari voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Nos acréscimos, Edinho voltou a empatar para o Sport. Depois disso, Edinho voltou a balançar a rede, mas o árbitro anulou a jogada por falta no lance.

O resultado deixou o Juventude na quarta posição, com 55 pontos. Enquanto o Sport subiu para a vice-liderança, com 56 pontos. Na próxima rodada, a equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Londrina, no sábado, às 18 horas (de Brasília), novamente no Estádio Alfredo Jaconi.