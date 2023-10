Enquete: torcida avalia gestão de Leila Pereira no Palmeiras como péssima

A torcida do Palmeiras deu seu veredito e avaliou o mandato de Leila Pereira como presidente do clube palestrino. De acordo com os resultados de enquete realizada pela Gazeta Esportiva, a maioria demonstrou acreditar que a gestão da executiva é, até aqui, péssima.

27,7% escolheram tal opção. 24,7% apontaram a gestão como fraca, enquanto 20,3% avaliou a 'era Leila' como ótima. 14,1% optaram pela classificação "boa" e, 13,2%, pela "regular".