Empresário revela prazo para Vitor Roque voltar a jogar e dá detalhes sobre a recuperação

Diante disso, Vitor Roque pode reforçar o Furacão no duelo com o Bahia, no dia 11 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. A depender da recuperação do jogador e de possíveis alterações no calendário, a 'reestreia' do atacante pode ter uma precisão maior em breve.

Vitor Roque machucou o tornozelo durante a partida contra o Internacional, na 24ª rodada do Brasileirão. Após exames, foi detectada uma lesão ligamentar no tornozelo direito, mas a necessidade de cirurgia foi descartada. A notícia aliviou tanto o clube quanto o Barcelona, que espera o atleta já em janeiro para se apresentar.