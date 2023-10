Diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar visita o Internacional

Na manhã desta segunda-feira, o Internacional recebeu a visita de Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal. O encontro foi marcado para estabelecer uma relação mais próxima entre os clubes e prospectar futuras parcerias.

Durante a visita, Edu Gaspar conheceu as estruturas dos Centros de Treinamento Parque Gigante e Alvorada, além do projeto do CT de Guaíba

"Foi um prazer conhecê-los. Estive com o presidente, nas instalações da base e profissional e fiquei impressionado com o nível dos profissionais do Inter", comentou Edu.