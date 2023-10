Diniz destaca lições tiradas após empate com a Venezuela e exalta Neymar: "Nenhum treinador do mundo abriria mão dele"

Na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela. Em coletiva de imprensa concedida nesta segunda-feira, o técnico Fernando Diniz destacou as principais lições que a equipe tirou do resultado, considerado decepcionante pelos torcedores.

"A principal lição do jogo contra a Venezuela é que a gente tinha um jogo extremamente controlado. O placar estava 1 a 0, e 1 a 0 vale três pontos. Achar que poderíamos marcar de uma maneira com menos concentração e achar que isso poderia não causar algum dano, e causa. Acho que foi o principal motivo pelo qual saímos com o empate com a Venezuela, porque praticamente a única bola que foi no gol com algum perigo foi a que entrou", apontou Diniz.

O treinador seguiu: "Tivemos muitas chances de ampliar o marcador, mas não conseguimos. Teve um pouco de interferência do próprio gramado, do calor no segundo tempo, mas se tivéssemos mais concentração e mais consistência na parte defensiva, muito provavelmente teríamos vencido o jogo".