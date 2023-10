Diniz arma Seleção com três novidades para pegar o Uruguai; veja time provável

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira finalizou a preparação para enfrentar o Uruguai. O técnico Fernando Diniz armou a equipe que deve entrar em campo na noite desta terça-feira com três mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta.

Em atividade que aconteceu no Estádio Centenário, palco do confronto, Diniz repetiu o time do treino do último domingo. Danilo, cortado por lesão, deu lugar a Yan Couto na lateral direita. Carlos Augusto entrou no lugar de Guilherme Arana pelo lado esquerdo da defesa, enquanto Gabriel Jesus tomou a vaga de Richarlison no ataque.

O volante Casemiro, que havia ficado de fora do treino do último sábado devido a dores no tornozelo, se recuperou e será parte do onze inicial contra os uruguaios. O zagueiro Adryelson, que foi convocado para o lugar de Nino, cortado por um entorse no joelho, iniciará o embate no banco de reservas.