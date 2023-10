Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para o jogo contra o América-MG

Nesta segunda-feira, o Corinthians divulgou a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o América-MG, pela 28ª rodada do Brasileirão, nesse domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A comercialização das entradas será escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor.

O processo será feito exclusivamente pela plataforma do site do sócio-torcedor. O início para adquirir lugares para o confronto começará a partir das 11h (de Brasília) dessa terça-feira, para membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras).