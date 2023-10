Com Nathan suspenso, Rafinha volta à lateral-direita do São Paulo contra o Goiás

Ainda no setor defensivo, o São Paulo terá de volta para o embate diante do Esmeraldino o zagueiro Lucas Beraldo. Ele também cumpriu suspensão no último jogo da equipe.

Os desfalques ficam por conta de Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri - todos lesionados -, além de Moreira (também fora para a disputa do Pan) e os convocados James Rodríguez (Colômbia) e Ferraresi (Venezuela), que não devem chegar à tempo para o embate, já que suas respectivas seleções jogam na noite desta terça-feira.

O São Paulo visita o Goiás, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O Tricolor é o atual décimo colocado do Brasileirão, com 35 pontos, oito a mais que o Vasco, primeiro time da zona do rebaixamento. Já o Esmeraldino amarga a 18ª colocação do Nacional, com 27 unidades - uma a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4.