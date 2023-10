Com Marcos Leonardo de volta, Santos faz treino tático para enfrentar o Bragantino

Após a folga de domingo, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e deu continuidade à preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na quinta, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Marcos Leonardo, preservado do treino de sábado por conta de uma dor na garganta, trabalhou normalmente.

O jogador, portanto, estará à disposição de Marcelo Fernandes para a próxima partida, assim como o zagueiro Messias. O defensor sofreu uma fratura no nariz no clássico diante do Palmeiras e estava afastado das atividades com bola, mas foi reintegrado ao grupo e passou a treinar com uma máscara para proteger a região.

Apesar das boas notícias, o Peixe tem alguns problemas para enfrentar o Bragantino. Os volantes Tomás Rincón e Camacho estão suspensos e não podem ser utilizados por Marcelo Fernandes. O atacante Morelos, com uma lesão na panturrilha, é outra baixa.