Com desfalques, Grêmio treina sob chuva intensa visando partida contra o Athletico-PR no Brasileiro

Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Grêmio fez o penúltimo treino visando a partida contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. Com desfalques, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade sob forte chuva no CT Luiz de Carvalho, em Porto Alegre.

Assim como nos dois últimos treinos, que aconteceram neste fim de semana, o elenco gremista treinou com portões fechados, sem a presença da imprensa. O treinador deverá definir o time que irá a campo contra o Furacão apenas momentos antes do confronto.

Novamente, o comandante teve três desfalques no treino. O volante Carballo e o atacante João Pedro Galvão seguem se recuperando de suas respectivas lesões. Além deles, o volante Villasanti foi convocado pela seleção do Paraguai para disputar as Eliminatórias Sul-Americanas e não deve voltar a tempo de encarar o Athletico-PR.