Chicão? Rodrigo Caetano? Augusto Melo fala sobre nomes especulados para compor futebol do Corinthians

Augusto Melo, candidato da oposição para a eleição presidencial do Corinthians, falou sobre alguns nomes que vêm sendo especulados para compor o comando do futebol do Timão em 2024, em caso de vitória do empresário no pleito. O ex-jogador Chicão e o dirigente Rodrigo Caetano, segundo informações divulgadas nas últimas semanas, são nomes que agradam o grupo que busca desbancar a Renovação e Transparência do poder depois de 16 anos.

"São nomes fantásticos, ninguém discute. Chicão é campeão do mundo, capitão, conhece tudo de vestiário, um cara correto, honesto, tive a grata surpresa de conhecer. Rodrigo Caetano também tem um currículo invejável, nós queremos sim pessoas capacitadas, de mercado, que possam nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. São bons nomes, estão me dando ideia. Quem sabe a gente não pode analisar a partir daí, para que a gente possa ter uma estrutura profissional no nosso futebol", comentou Augusto com exclusividade ao site da Gazeta Esportiva.