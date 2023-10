Cano, do Fluminense, ressalta importância da psicologia no futebol: "Sempre presente"

O elenco do Fluminense curtiu o fim de semana de folga para descansar os jogadores antes da sequência de jogos até a final da Libertadores. O atacante Germán Cano utilizou as redes sociais para mostrar que segue trabalhando e destacou a importância da parte psicológica.

"O sucesso se alcança em equipe e a nossa psicóloga faz parte desse processo que estou realizando no Fluminense. Ela está sempre presente e acho que deveríamos dar mais importância à psicologia no esporte. É essencial alcançar nossos objetivos de curto e longo prazo. Obrigado por sempre me receber com sorriso, vale muito para mim, Dra Emily Gonçalves. Seguimos firmes até o fim", escreveu o camisa 14.