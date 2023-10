Candidatos à presidência do Corinthians, André Negão e Augusto Melo defendem permanência de Mano e discutem reformulação

? Mesa Redonda (@mesaredonda) October 16, 2023

André Negão, por sua vez, teve mais cautela. Representante da atual diretoria e, portanto, defensor de Duílio Monteiro Alves, o candidato afirmou que a decisão acerca da permanência de Renato Augusto e demais jogadores não é de sua competência, já que o contrato do meia acaba antes de sua posse na presidência. Nesta linha, avaliou que uma renovação teria que ser feita a partir das vontades do treinador e

"A gente quer contar com todos aqueles jogadores que a comissão técnica decidir. Eu acho que é muito prematuro para um candidato a presidente do clube. Quem tem a decisão de renovar o contrato e pode fazer isso é o presidente atual do clube, porque o mandato atual dele vai até primeiro de janeiro. Primeiro você precisa ganhar a eleição. A partir desse momento, você senta com a comissão técnica, vê as pessoas que vai trazer para trabalhar no futebol, para que aí comece a fazer a preparação para o ano seguinte", disse.

A eleição presidencial no Corinthians acontecerá no dia 25 de novembro e definirá quem será o presidente do clube nos próximos três anos (2024, 2025 e 2026). Além disso, também serão escolhidos os 200 conselheiros para este período.