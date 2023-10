Botafogo não poderá escalar Carlos Alberto na partida contra o América-MG

O Botafogo terá um desfalque certo nesta quarta-feira, quando encara o América-MG, no Independência. O duelo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Lúcio Flávio não poderá contar com o atacante Carlos Alberto. O jogador pertence ao América-MG e está emprestado ao Botafogo.

Por conta do contrato, Carlos Alberto está impedido de atuar nesta quarta-feira. O atacante vem sendo opção no banco de reservas, mas perdeu espaço com Bruno Lage.