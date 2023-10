Botafogo confirma mais de 25 mil torcedores no duelo com o Athletico pelo Brasileirão

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira, que mais de 25 mil torcedores já confirmaram presenta no duelo com o Athletico pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília), do dia 21 de outubro, no Nilton Santos.

Todas as categorias de sócio torcedor já podem acessar o site botafogo.com.br/ingresso para comprar sua entrada. A venda para público geral e torcida visitante se inicia na quarta-feira, às 10 horas, de forma online. A comercialização física tem início apenas no dia seguinte, no mesmo horário. Os setores Leste Inferior, Superior e Oeste Inferior estão esgotados e o Norte foi desbloqueado por conta da alta demanda.